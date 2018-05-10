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Вторник, 15 мая 2018, 15:55 мск

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Суд отказался освобождать челябинского застройщика из СИЗО

Суд оставил под стражей директора строительной компании «Речелстрой» Андрея Пязока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска продлил содержание под стражей владельца и руководителя строительной компании «Речелстрой» Андрея Пязока на 8 дней – до 19 мая. Адвокаты застройщика просили заменить меру пресечение на внесение залога в 5 миллионов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с достройкой челябинского микрорайона один из крупнейших застройщиков страны «Речелстрой» начал испытывать весной прошлого года. Сроки сдачи 17 многоквартирных домов неоднократно переносились, в итоге строительство 11 многоэтажек отложили на неопределенный срок.

В мае 2017 года в отношении неустановленных лиц из числа руководства компании возбудили уголовное дело о мошенничестве. Лишь спустя полгода обвинение в краже денег в особо крупном размере предъявили владельцу «Речелстроя». По последним данным, число обманутых дольщиков превышает 2 тысячи человек. Причиненный собственникам ущерб составил более миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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