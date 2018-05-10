Рособрнадзор предъявил претензии челябинскому педуниверситету

В деятельности Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета нашли нарушения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выездная плановая проверка Рособрнадзора проходила в вузе с 25 по 28 апреля. Предписание об устранении нарушений ведомство разметило на своей сайте.

В документе указано, что в университете «отсутствуют научные работники, в обязанности которых входит формирование у обучающихся профессиональных качеств по выбранным профессии, специальности или направлению подготовки, развитие у студентов самостоятельности, инициативы и творческих способностей» – по всей видимости, имеется в виду институт кураторов, то появлявшийся, то вновь исчезавший в вузе.

Ряд нарушений чиновники Рособрнадзора нашли на официальном сайте ЮУрГГПУ: отсутствуют сведения об ученом совете вуза, в разделе «Документы» не размещены копии правил приема обучающихся по дополнительным образовательным программам, нет информации о формах обучения, нормативных сроках, описания образовательных программы, учебного плана и так далее.

Все нарушения ЮУрГГПУ должен устранить до 18 июня 2018 года. В самом вузе отмечают, что исправить недочеты к названному сроку вполне вероятно, так как большинство из них носит формальный характер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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