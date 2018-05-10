В Верхний Уфалей снова вошли танки

В Верхнем Уфалее появился собственный танк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый раз танки вошли в Уфалей 15 ноября 1942 года, вызвав настоящую панику. Но тревога оказалась ложной: в городке разместили 29-ый

учебный танковый полк. До конца войны там подготовили 13 тысяч командиров танков, механиков-водителей, стрелков-радистов, что соответствует численности кадрового состава экипажей нескольких танковых армий.

Возможно, поэтому было решено именно Уфалею отдать «трофейный» Т-34, «отбитый» у контрабандистов.

Напомним, летом 2015 года житель Москвы был задержан на границе Челябинской области при попытке перевезти в Казахстан танк Т-34-85 1945 года выпуска. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Коллекционер оформил договор продажи танка за 230 тысяч евро, но разрешение на вывоз из России культурных ценностей москвич запрашивать не стал, решив таким образом избежать таможенной пошлины.

Однако, согласно документам, выданным управлением министерства культуры России по Центральному федеральному округу, боевая машина времен Великой Отечественной войны является культурной ценностью государства.

Карталинский городской суд приговорил контрабандиста к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. А танк конфисковали, решив отдать в какой-нибудь уральский музей.

Утром 9 мая 2018 года танк на тягаче провезли по главной улице Верхнего Уфалея в сторону формирования «Бессмертного полка». Горожане решили, что танк возглавит колонну, и снова впали в легкую панику: дороги в городе хлипкие – бывает, «сходят» через месяц поле ремонта, поэтому 30-тонная машина просто «убила» бы основную городскую магистраль.

Но снова обошлось: «Бессмертный полк» прошел без поддержки бронетанковой техники, а танк все шествие мирно стоял в центре города. Правда, его почему-то спрятали за киоск.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 10.05.18

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