После инаугурации президента России прошло 3 дня: Газпромбанк открыл кредитную линию Томинскому ГОКу

Крупный госбанк одобрил открытие кредитной линии на строительство Томинского ГОКа.

Как сообщили в пресс-службе Газпромбанка, кредитное учреждение открыло линию в сумме 54,4 миллиарда рублей на срок до 12 лет в рамках проектного финансирования разработки Томинского медно-порфирового месторождения в Челябинской области для АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» (входит в Группу «Русская медная компания»), а выдалозаемщику первые 7 миллиардов рублей.

«Кредитные средства предоставляются горно-обогатительному комбинату для финансирования работ по разработке месторождения: поставок основного оборудования обогатительной фабрики, карьерных и строительно-монтажных работ, поставок вспомогательного оборудования и транспорта, оформления земельных участков. Общий лимит кредитного риска на проект превышает 58,7 миллиарда рублей», – отметили в пресс-службе банка.

Противники строительства Томинского ГОКа намерены направить руководству Газпромбанка обращение с призывом еще раз оценить репутационные риски финансирования спорного проекта. «Строительство ГОКа может иметь очень негативное значение для развития промышленного и экономического потенциала Челябинска, – подчеркнул в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» экономист Владимир Гаврилов. – Этот проект может просто похоронить все перспективы развития Челябинской агломерации. К тому же он может создать ряд устойчивых рисков для таких объектов, как автодорога М5, газопровод «Бухара – Урал», Транссибирская железная дорога, от каждого из которых напрямую зависит обороноспособность страны».

В движении «СтопГОК» не собираются опускать руки после известий о решении Газпромбанка. «Государственный банк бросает государственные же деньги на реализацию сомнительного проекта. Конечно, это неправильно, – отметил член координационного совета движения Василий Московец. – Думаю, неплохо было бы службе безопасности банка проверить такое решение на коррупционную составляющую. Завтра я буду в Москве и обязательно дойду до Газпромбанка и передам обращение к руководству учреждения с просьбой изменить решение. Да и мало ли у нас случаев, когда кредит одобряется, деньги выделяются, куда-то исчезают, но ничего и нигде не строится».

Владимир Гаврилов также не исключает возможности изменения решения банка. «Ровно два года назад, в мае 2016 года, Газпромбанк закрывал кредитование для РМК после моего единичного обращения, – напоминает общественник. – Сейчас же для этого будут задействованы общественные структуры».

К тому же в «СтопГОКе» отмечают, что у Газпромбанка сведения о проекте несколько устарели. «Газпромбанк в своем релизе ссылается на «Стратегию развития цветной металлургии», – отмечают активисты. – Да только Минпромторг сообщил нам, что ведется разработка Стратегии до 2030 года. При этом ведомство в рамках проводимой работы намерено учесть рекомендации Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России об исключении строительства Томинского ГОКа из документа до получения государственной экологической экспертизы на скорректированный проект».

Челябинск, Виктор Елисеев

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