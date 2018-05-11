Власти Челябинска приняли решение об окончании отопительного сезона

С 14 мая в Челябинске завершается отопительный сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев.

Ознакомиться с документом можно в разделе «Нормативно-правовые акты». Согласно документу отопление в домах челябинцев и учреждениях города будет отключено с 14 мая 2018 года. Все организации, обслуживающие системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы Челябинска, должны обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения указанных объектов на летнюю схему.

«Отметим, начисление за отопления в домах жилого фонда, где установлены общие приборы учета, будут проводиться по факту потребленной тепловой энергии. В домах, не оборудованных ОПУ, тариф за май составляет 14,78 рубля за 1 квадратный метр», – сообщили в мэрии.

Кроме того, с 15 мая 2018 года в Челябинске начнутся мероприятия по проведению гидравлических испытаний с отключением горячего водоснабжения. График отключения будет опубликован в ближайшее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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