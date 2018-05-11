Два города Челябинской области будут снабжать водой по часам

В Еманжелинске и Зауральске жителей призвали запасаться водой.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Еманжелинска, ограничение подачи воды связано с капитальным ремонтом водовода.

«В связи с капитальным ремонтом участка главного водовода Сосновка-Еманжелинск будет введено ограничение подачи воды в Еманжелинском и Зауральском городских поселениях с 15 по 17 мая», – уточнили в мэрии.

Подача воды будет производиться по графику: с 05:00 до 09:00; с 11:30 до 13:30; с 16:30 до 24:00.

Жителей муниципалитетов призвали сделать необходимый запас воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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