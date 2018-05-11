В Челябинске стартует первый этап опрессовок

В УТСК рассказали, кто из челябинцев останется без горячей воды во второй половине мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УТСК», по окончании отопительного сезона 2017-2018 годов в Челябинске начинаются плановые гидравлические испытания тепловых сетей (опрессовки).

«В ходе испытаний будет повышаться давление в определенном контуре системы теплоснабжения и производиться временная выдержка. После чего давление на участке трубопроводов снизится до рабочего. Данный метод обследования позволяет выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Повреждения, обнаруженные в ходе проведения гидравлических испытаний, будут устранены (подразумеваются замена/ремонт участков теплотрасс и иных элементов системы теплоснабжения)», – рассказали в пресс-службе сетевой компании.

В период подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов гидравлические испытания будут проведены в шесть этапов, каждый из которых разбит на несколько участков.

Первый этап опрессовок пройдет в период с 15 по 29 мая. Данный этап включает в себя шесть опрессовочных участков, в каждом из которых будет ограничиваться подача тепловой энергии.

Опрессовочный участок № 1

ул. Краснознаменная, Колхозная, Косарева, пр. Победы, Жуковского, Островского, Титановая, Цинковая, Красных Пилотов, Комсомольский пр., Свердловский пр., М. Расковой, Болейко, Шенкурская, Каслинская.

Опрессовочный участок № 2

ул. Агалакова, Ю. Бульвар, Ш. Руставели, Пограничная, Копейское шоссе, пер. Энергетиков, ул. Энергетиков, ул. Трубников, Гагарина, 9 Мая, пер. Ш. Руставели, Коммунаров, Барбюса, Челябинский рабочий, Дзержинского, Тухачевского, Харлова, Гражданская, Вагнера.

Опрессовочный участок № 3

пр. Ленина, Рождественского, 40 лет Октября, пер. Артиллерийский, Пермская, Труда.

Опрессовочный участок № 4

пр. Ленина, ул. 3-го Интернационала, Тимирязева, Российская, Свободы, Плеханова, Пушкина, Цвиллинга, пл. Революции, Воровского, Елькина, К. Либкнехта, Кирова, Евтеева, Орджоникидзе, Телевизионная, Манакова, Доватора, Свободы, Овчинникова, Комсомольская, Ст. Разина, Ширшова, Привокзальная, Пермская, Постышева, Труда, С. Кривой, Васенко, Красная.

Опрессовочный участок № 5

50 лет ВЛКСМ, Аральская, Кавказская, Комаровского, П. Калмыкова, Черкасская, Ш. Металлургов, Аносова, Прокатная, Андижанская, Дегтярева, Жукова, Саянская, Большевистская, Винницкая,Молодежная, Пекинская, Сталеваров, Хлебозаводская, Электростальская, Мартеновская, Доменная.

Опрессовочный участок № 6

Микрорайон «Общежитий», микрорайон №22, 23, микрорайон по ул. Куйбышева, микрорайон №24, микрорайон «Братьев Кашириных-1», микрорайон «Братьев Кашириных-2», микрорайон «Братьев Кашириных-3», микрорайон АкадемРиверсайд, микрорайон Больничный городок.

Адреса домов, подпадающих под отключение, смотрите здесь и здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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