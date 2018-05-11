Южноуральские полицейские прикрыли подпольную пивоварню

Полиция задержала жителя Верхнего Уфалея, приспособившего гараж под пивоварню.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела МВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу выявили факт изготовления пивной продукции с нарушением государственного учета.

В ходе осмотра нежилого помещения обнаружены и изъяты 46 емкостей, в которых содержалось более 1 тысячи 800 литров самодельного пивного напитка на сумму около 100 тысяч рублей. Полицейскими установлено, что изготавливал продукцию мужчина, 1977 года рождения, которому и принадлежит гаражный бокс, где обнаружили кеги.

По данному факту участковыми уполномоченными полиции ОМВД возбуждено административное дело по статье 14.19 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации (нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), материал направлен в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка для составления административного протокола. Максимальная санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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