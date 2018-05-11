Отметили 9 Мая: в Чебаркуле тягач с танком на борту ушел под землю

На центральной площади Чебаркуля тягач, увозивший танк с парада, начал уходить под землю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 18:00 в среду, 9 мая.

В это время военнослужащие Чебаркульского гарнизона начали вывозить с главной площади технику, участвовавшую в параде и выставке. По рассказам очевидцев, огромный тягач, на который погрузили один из танков, начал проваливаться передними колесами, вскрывая старый асфальт.

Военным пришлось подключать для решения проблемы бронетранспортер. Боевая машины вытащила тягач из капкана, после чего он объехал опасный участок и направился к мету дислокации. «Теперь лишь новая яма на давно нуждающейся в ремонте главной городской площади напоминает об этом небольшом происшествии», – пишет издание «Южноуралец».

Челябинск, Виктор Елисеев

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