Магнитку признали лучшей в организации IT-процессов в черной металлургии

ММК стал лауреатом XVI национальной премии «IT-ЛИДЕР».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания стала лауреатом XVI национальной ежегодной премии «IT-ЛИДЕР» в номинации «Черная металлургия». Высокой оценки экспертов удостоился масштабный проект обновления программной инфраструктуры Группы ММК, объединяющей более 60 различных компаний.

Премия «IT-ЛИДЕР» проводится с 2002 года и призвана обратить внимание профессионального сообщества на изменения новой цифровой эпохи и на наиболее успешные проекты в сфере информационных технологий (IT). Концепция конкурса этого года – «Управляя цифровым будущим» – ознаменовала переход отрасли в сторону диджитализации и трансформации IT-процессов.

Национальной премией отмечены достижения ПАО «ММК» в области внедрения актуальных и эффективных информационных технологий. Группа ММК реализовала проект дальнейшего развития существующих информационных систем предприятий Группы, в которую входит более 60 различных организаций. В рамках данного проекта ММК развернул специализированный дата-центр и создал программно-аппаратный комплекс, позволивший организовать централизованный доступ к информационным системам. Ключевой элемент обновленной программной инфраструктуры Группы ММК – переход на комплекс программных продуктов «1С:Корпорация» нового поколения, включая флагманское решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Миграция предприятий находится в активной фазе; планируется автоматизировать более 3 тысяч рабочих мест.

ММК традиционно занимает лидирующие позиции в металлургической отрасли России по внедрению в производственные процессы современных информационных технологий. Уже с 2004 года на ММК началась промышленная эксплуатация единой корпоративной информационной системы. Развитием этого направления стал стратегический курс на внедрение в производственные и управленческие процессы компании самых современных ИТ-технологий с целью снижения затрат, увеличения прозрачности бизнеса, усиления внутрикорпоративных связей, создания новых сервисов для клиентов и сотрудников. Применение новых технологий и сотрудничество с крупнейшими IT-компаниями неизменно является для ММК источником оптимизации затрат и повышения эффективности производства.

Основные направления информационной стратегии ММК – интегрированная корпоративная информационная система, мобильный доступ к ключевым бизнес-приложениям, моделирование и прогнозирование, сквозное планирование производства под заказ и оперативное управление выполнением заказов. Для обеспечения доступа к наилучшим из доступных технологий в октябре 2017 года ММК открыл Исследовательский центр в «Сколково».

Челябинск, Виктор Елисеев

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