Правозащитники обвинили южноуральских чиновников в жадности

Правозащитники упрекнули губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в жадности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Южного Урала вручают «премию» в 2 тысячи рублей ко Дню Победы только тем ветеранам, кто принимает участие в губернаторских приемах. Это возмутило челябинских правозащитников.

«Этот праздник со слезами на глазах... В Челябинской области губернатор Дубровский решил дать по 2 тысячи рублей только тем ветеранам войны, которые – внимание – придут на ветеранские приемы (зато поздравления прислал, тьфу), – написала на своей странице в соцсетях правозащитница Оксана Труфанова. – Чувак, ты думать умеешь? А считать? Ты наивно полагаешь, что бабуси и дедуси, дожившие до этого дня, которым от 87 до 100 лет, придут к тебе или твоим подручным на прием? Ты уверен? Ради 2 тысяч рублей? Совесть свою разбуди хоть в этот день, и принеси сам всем им, кто прикован к постели, кто еле-еле до туалета доходит, эти жалкие 2 тысячи рублей!»

Челябинку поддержали многие пользователи «мировой паутины. «Зато парад… слов нет», – отметил один из участников обсуждения. «Если это правда, то очевидно, что региональная управленческая команда невменяемая, не понимающая даже элементарных вещей», – констатирует другой общественник.

Между тем, в правительстве Челябинской области удивлены подобной реакцией. И отмечают, что «премия» – не обязательная и не единственная выплата, которую получают ветераны Великой Отечественной войны. «Это давно сложившаяся практика, – пояснили РИА «Новый День» в министерстве социальной защиты Челябинской области. – Списки приглашенных на губернаторский прием составляются по рекомендации Советов ветеранов, в них включают самых активных, самых достойных. Каждый год это 1 тысяча человек. И каждому из них в конце приема вручают по 2 тысячи рублей. А для тех, кто на прием не попал, предусмотрены другие меры поддержки».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.05.18

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