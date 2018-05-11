Южноуральский Маугли попал под суд за интимную связь с подростком

На Южном Урале будут судить 19-летнего цыгана за интимные отношения с девочкой-подростком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в Красноармейском районе. В прокуратуру поступило сообщение из районной больницы – родила 15-летняя цыганка. Оказалось, что девушка с 13 лет живет с молодым человеком, причем с согласия родителей. Эти роды у нее вторые. Первый ребенок появился на свет, когда матери было 14 лет, а отцу едва исполнилось 18.

Несмотря на то, что у цыган сожительство несовершеннолетних считается обычным делом, было возбуждено уголовное дело. Молодой отец рискует отправиться за решетку на срок до 4 лет. Впрочем, суд может ограничиться и принудительными работами.

Сейчас, по данным прокуратуры, Маугли (так зовут парня) нигде официально не работает и не учится. Его школьное образование ограничилось первым классом. Проблем с законом он до этого момента не имел.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.05.18

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