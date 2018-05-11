Притушили «Факел»: на Южном Урале временно закрывают ТРК с говорящим названием

В Челябинской области суд приостановил деятельность ТРК из-за грубых нарушений пожарной безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Саткинского городского суда, судебная инстанция частично удовлетворила иск прокурора Сатки в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Факел» о приостановлении деятельности юридического лица до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Суд установил, что проверкой здания торгово-развлекательного центра «Факел», проведенной Саткинской городской прокуратурой совместно с отделом надзорной деятельности №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области, выявлен факт нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации данного помещения.

В судебном заседании прокурор настаивал на полной приостановке работы ТРК. Представитель ответчика исковые требования признал частично, заявив, что часть требований прокурора уже выполнена.

«Суд принял во внимание, что эксплуатация вышеуказанного торгового комплекса при наличии грубых нарушений требований законодательства о пожарной безопасности создает потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровья граждан в целом, так как данный комплекс является местом массового пребывания граждан», – отметили в пресс-службе ведомства.

В итоге суд приостановил эксплуатацию третьего этажа нежилого здания торгово-развлекательного комплекса «Факел» с расположенными на нем кинозалами, точками общественного питания и детской развлекательной площадкой, до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

На ООО «Факел» возложена обязанность устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности в соответствии с действующим нормативными требованиями до сентября 2018 года.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, ранее надзорные ведомства заявили о направлении в суд исков о приостановке деятельности 17 ТРК, расположенных в Челябинской области, в связи с грубыми нарушениями пожарной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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