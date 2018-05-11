Экс-начальник полиции Чебаркуля предстанет перед судом за взятки

Дело высокопоставленного чебаркульского полицейского направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника территориального отдела МВД – начальника полиции Чебаркуля, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы южноуральский адвокат, организовавший на территории Чебаркуля незаконное проведение азартных игр, передал мужчине, занимавшему тогда пост заместителя начальника межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» деньги в сумме более 940 тысяч рублей в качестве взятки за информирование о готовящихся проверках полицией соблюдения запрета на проведение азартных игр. Данилов вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Ранее, для рассмотрения в суд направлено уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в даче взятки в крупном размере. Он заключил досудебное соглашение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.05.18

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