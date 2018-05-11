Совершенно разные вещи: в правительстве РФ хотят разделить науку и образование

В правительстве России собираются разделить образование и науку: вместо одного министерства будет два.

Напомним, Минобрнауки было создано в 2004 году – ведомство получило функции министерства образования и часть функций министерства промышленности, науки и технологий. В 2013 году появилось Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), призванное управлять имуществом институтов РАН и средствами, выделяемыми на науку.

«Президент в послании и позже говорил о двух важных направлениях: научно-технологическом прорыве и наведении порядка в школьной среде. Предыдущий министр образования Дмитрий Ливанов, как бывший глава вуза, много занимался вузами. До этого Андрей Фурсенко много занимался наукой. Действующий министр Ольга Васильева много времени уделяла школам, – цитирует РБК свои источники, близкие к Минобрнауки. – Чтобы не возникало ситуации, когда новый министр будет заниматься в большей степени каким-то одним направлением, логично разделить ведомство на два отдельных, чтобы министр науки занимался наукой, а министр образования – школой».

Миннауки предполагается передать функции ФАНО – решение о ликвидации агентства и передаче его функций новому министерству, якобы, уже принято. На пост главы нового министерства, по данным разных источников, рассматривается две кандидатуры – заместитель министра образования, академик РАН Григорий Трубников и глава ФАНО Михаил Котюков.

Пост министра образования, скорее всего, останется за Ольгой Васильевой: сообщается, что премьер-министр Дмитрий Медведев накануне провел встречу с Васильевой и обсудил продолжение ее работы на посту министра. Впрочем, ситуацию могут еще переиграть: Медведев пока не представил президенту структуру нового кабинета министров.

Москва, Игорь Юров

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