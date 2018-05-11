Возьмут деньгами: власти Челябинска отказалась от компенсационных высадок

В Челябинске решили больше не заставлять застройщиков компенсировать срубленные деревья «натурой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начиная с этого года генподрядчики строительства не будут высаживать взамен срубленных деревьев новые. Об этом заявил начальник управления экологии Челябинска Евгений Крехтунов.

Чиновники решили перейти с застройщиками на денежные расчеты: за одно срубленное дерево в городскую казну необходимо будет внести 19 тысяч рублей. А уже власти муниципалитета будут искать фирмы, которые займутся высадкой деревьев. При этом на каждое дерево будет предоставляться двухгодичная гарантия, и в случае гибели растения подрядная организация обязана будет заменить его за свой счет.

г-н Крехтунов заявил, что опасения общественников по поводу сокращения зеленых наслаждений не имеют под собой существенных оснований. По словам чиновника, сегодня в Челябинске на каждого горожанина приходится даже больше зелени, чем требуется по нормативу. Хотя и оговорился, что в данном случае общее количество зеленых насаждений в городе делится на общее же число жителей областного центра.

Впрочем, насколько приведенные представителем мэрии данные соответствуют действительности, неизвестно. На самом деле чиновники уже признавались, что не имеют даже приблизительного представления о том, сколько деревьев и кустарников существует в Челябинске. Инвентаризация же зеленых наслаждений в Челябинске только началась, и займет она два года.

Какими данными с такой лёгкостью пользуется Евгений Крехтунов, остается загадкой. Возможно, это советские цифры, скорректированные на постсоветские вырубки и компенсационные высадки. При том, что, по разным данным, приживаемость новых саженцев колеблется от 20% до 85%. Последнюю цифру называют, естественно, в управлении экологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.05.18

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