Король Баварский нервно курит: в Челябинске продают «Нойшванштайн»

В Челябинске продают замок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», владельцы утверждают, что это копия дворца, построенного королем Людвигом II в горах юго-западной Баварии.

«Прототипом замка стал затаившийся в лесных массивах Баварских Альп настоящий шедевр, заслуживший сумасшедшую популярность у туристов и приносящий баснословную прибыль Германии, – написано в объявлении о продаже. – Замок Нойшванштайн стал прототипом замка Спящей красавицы в Парижском Диснейленде, источником вдохновения Чайковского для балета «Лебединое озеро» и воплощением любви Людвига II к музыке Вагнера».

Челябинская «копия» расположена в менее живописном и более населенном месте – на Тополиной аллее. Коттедж площадью 386 квадратных метров из кирпича и мраморного камня сдавали под проведение свадеб и других вечеринок. Сейчас за него хотят 30 миллионов рублей. В принципе, недорого для «реплики» сказочного дворца, если учесть, что коттедж, похожий то ли на типовой детский сад, то ли на сельсовет, на другой окраине Челябинска – в поселке Каштак уже 2 года продают за 80 миллионов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 11.05.18

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