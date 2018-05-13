Быстро и бесплатно: челябинцам предлагают надземное метро

В Челябинске возобновили сбор подписей в поддержку проекта частного надземного метро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идею уже пытались реализовать в 2017 году, но тогда инициатива не нашла широкой поддержки. Через год решили повторить попытку: если идею поддержат хотя бы 10 тысяч горожан, буде инициирован общественный референдум.

«В федеральном и местном бюджетах нет денег для строительства метрополитена. Надземное метро строится дешевле и быстрее подземного метрополитена, – объясняют организаторы. – Управление частной компанией позволит снизить затраты на перевозку без ущерба для комфорта и безопасности пассажиров».

Предполагается, что «легкое метро» будет строиться за счет частных инвестиций без участия госбюджета, находиться в частной собственности и управляться частной компанией; появится во всех города и пригородах и будет бесплатным для пассажиров: прибыль владельцы должны получать за счет сдачи в аренду торговых помещений на станциях.

Пока идею поддержали 500 человек, есть ли уже желающие вложиться в проект, не сообщается.

Отметим, что строительство «легкого» метро обходится 2 – 3 раза дешевле подземного, при этом затраты на сооружение одного километра надземной ветки составляют не менее 1,5 млрд рублей. Плюс стоимость эксплуатации. Как такие суммы собираются «отбивать», лишь сдавая в аренду помещения на станциях, не совсем понятно.

Челябинск, Павел Зварзин

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