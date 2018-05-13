В Челябинске вновь объявлены неблагоприятные метеоусловия

В Челябинске вновь объявлены НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябгидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, наблюдаются в городе с 5 часов утра воскресенья.

При этом в городе с утра дует северный ветер со скоростью 3 – 6 метров в секунду, что по шкале Бофорта характеризуется как слабый и умеренный.

НМУ продлятся, минимум, до 2 часов ночи 14 мая.

Челябинск, Павел Зварзин

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