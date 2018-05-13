На Южный Урал придет лето – и сразу уйдет

На Южный Урал заглянет лето.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябгидрометцентре, в ночь на 14 мая в отдельных районах региона – горах и низинах еще возможны заморозки (до -4), а в целом столбики термометров не поднимутся выше +6, но днем в понедельник воздух прогреется до +23 (в Челябинске – до +21). При этом возможны небольшие дожди, будет ветрено – при порывах скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.

Сравнительно тепло (до +18) будет и во вторник, а в среду похолодает до +12. В четверг, 17 мая, термометры днем вновь могут подскочить до +18, но в пятницу температура опять снизится. А в субботу, 19 мая, по данным одних метеоинформеров будет не выше +14, другие и вовсе обещают максимум +6.

Устойчивые летние температуры в Челябинске ожидаются только в начале июня.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.05.18

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