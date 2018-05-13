На Южном Урале подожгли Дворец культуры

В Кизильском районе подожгли Дворец культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Сыртинский. Никто не пострадал – ДК был закрыт на ремонт.

Подозреваемый– 35-летний ранее судимый мужчина – в поджоге признался, но заявил, что сделал это случайно, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. Поджигатель находится под подпиской о невыезде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.05.18

На Южный Урал придет лето – и сразу уйдет. / В Челябинске вновь объявлены неблагоприятные метеоусловия. / Быстро и бесплатно: челябинцам предлагают надземное метро. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»