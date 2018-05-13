В Челябинске сожгли кота, горожане обвиняют хозяев

В Челябинске живодеры убили и сожгли кота. Об этом рассказала хозяйка животного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», произошло в поселке АМЗ. Женщина нашла своего растерзанный труп своего питомца на улице. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, что у кота обожжены брюшко и лапы.

По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, обсуждая происшествие в соцсетях, челябинцы разделились на две группы: одни заявили, что лично поубивали бы тех, кто издевается над животными, другие считают, что виноваты хозяева животного – по их мнению, коты не должны покидать пределов домовладения.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.05.18

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