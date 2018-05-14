Попарились: в Челябинске из-за вспыхнувшей бани сгорело три дома

Пожар в частном секторе Металлургического района Челябинска оставил без крова три семьи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 13 мая в 16:14 на центральный пункт пожарной связи поступил сигнал: в частном секторе Металлургического района горит дом. К месту вызова выдвинулись пожарные Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

На момент прибытия к месту пожара первых подразделений огонь успел распространиться через кровлю на соседние строения. Пожарным пришлось не только локализовывать пожар, но и искать водоисточники для заправки пожарной техники. «Надо отметить, что указатели расположения пожарных гидрантов отсутствовали, в близлежащих гидрантах отсутствовало нужное давление. Пожару был присвоен повышенный номер сложности – «1 БИС», к месту вызова направлена дополнительная пожарная техника», – рассказали в ведомстве

Со слов хозяина дома, с которого начался пожар, причиной его возникновения стала баня: именно в ней произошло возгорание. «Отсутствие противопожарных разрывов, пристрой бани вплотную к жилому дому, позднее обнаружение пожара – все эти факторы стали причинами того, что сразу три семьи остались без крова», – сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Выяснением причины возникновения пожара занимаются специалисты отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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