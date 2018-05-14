В Челябинской области пенсионерка погибла под колесами КАМАЗа

В Магнитогорске огромный грузовик сбил пенсионерку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня утром на улице Московская.

Как рассказали очевидцы аварии, пенсионерка переходила дорогу у остановки «ДКС имени Мамина-Сибиряка», когда на нее наехал КАМАЗ. Она скончалась на место ДТП.

«Судя по всему, женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода», – пишет «Верстов.Инфо». Как сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску, погибшей было 86 лет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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