Огонь добрался до челябинских кладбищ

На одном из кладбищ Челябинска вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание на территории мусульманского кладбища Новоказанцево в Тракторозаводском районе города произошло в минувшее воскресенье, 13 мая. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

«У кого родственники на кладбище Новоказанцево? Там пожар был сильный: одна «пожарка» была, потом еще приехала. Там аж памятники взрывались!»

Судя по всему, причиной пожара стала вспыхнувшая трава.

Челябинск, Виктор Елисеев

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