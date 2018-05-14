Огонь добрался до челябинских кладбищ

На одном из кладбищ Челябинска вспыхнул пожар.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание на территории мусульманского кладбища Новоказанцево в Тракторозаводском районе города произошло в минувшее воскресенье, 13 мая. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
«У кого родственники на кладбище Новоказанцево? Там пожар был сильный: одна «пожарка» была, потом еще приехала. Там аж памятники взрывались!»
Судя по всему, причиной пожара стала вспыхнувшая трава.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.05.18
В Челябинской области пенсионерка погибла под колесами КАМАЗа. / Попарились: в Челябинске из-за вспыхнувшей бани сгорело три дома. / В Челябинске сожгли кота, горожане обвиняют хозяев. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»