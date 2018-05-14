российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 мая 2018, 15:51 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Огонь добрался до челябинских кладбищ

На одном из кладбищ Челябинска вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание на территории мусульманского кладбища Новоказанцево в Тракторозаводском районе города произошло в минувшее воскресенье, 13 мая. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

«У кого родственники на кладбище Новоказанцево? Там пожар был сильный: одна «пожарка» была, потом еще приехала. Там аж памятники взрывались!»

Судя по всему, причиной пожара стала вспыхнувшая трава.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.18

В Челябинской области пенсионерка погибла под колесами КАМАЗа. / Попарились: в Челябинске из-за вспыхнувшей бани сгорело три дома. / В Челябинске сожгли кота, горожане обвиняют хозяев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров