В кабинет главы Миасса вместо мэра пришли силовики

В мэрии Миасса вновь проходят обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подавший в отставку миасский градоначальник Геннадий Васьков не вышел сегодня на работу.

Напомним, в конце прошлой недели губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявление г-на Васькова о сложении полномочий главы Миасса. Однако формально чиновник еще сохраняет за собой пост, так как утвердить его отставку должно городское собрание депутатов, назначенное на 15 мая.

«Предполагалось, что на сегодняшнем аппаратном совещании глава Миасса Геннадий Васьков выступит перед коллегами с прощальной речью. Однако утром в администрации градоначальник не появился: вместо него совещание провел первый заместитель Александр Качев», – пишет NewsMiass. Оказывается, утром мэр Миасса назначил его исполняющим обязанности главы.

Зато в мэрию вновь наведались силовики. По данным издания, около 11:00в здание миасской администрации несколько человек в штатском и один – в маске и камуфляже. Все они прошли в кабинет Геннадия Васькова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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