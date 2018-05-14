Экологический квест: челябинцам предлагают добраться на работу на велосипеде

В Челябинске пройдет традиционная акция «На работу на велосипеде». День без автомобиля намечен на пятницу, 18 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поддержать всероссийскую ежегодную акцию горожан призвали чиновники министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Цель – хотя бы на день снизить количество автомобильных выбросов.

«В прошлом году к акции присоединились 35 субъектов Российской Федерации. В Москве сменили автомобиль на двухколесный транспорт депутаты Госдумы и сотрудники различных ведомств», – сообщили в министерстве.

Правда, желающим присоединиться к акции, придется предварительно решить ряд проблем. Во-первых, тщательно наметить и рассчитать маршрут: Челябинск входит в число стабильно неразвитых с точки зрения велоинфраструктуры городов-миллионников.

На сегодняшний день в городе проложено чуть более 5 км велодорожек. Наиболее протяженный участок – 3,7 км – вдоль Университетской набережной соединяет улицы Чичерина и Худякова. Но челябинские велосипедисты заявляют, что это, скорее, велопешеходная зона без разметки, но со знаком велосипедной дорожки. Еще один отрезок вдоль улицы Чичерина начинается на ее пересечении с улицей 250-летия Челябинска и обрывается, не дотянув до проспекта Победы. Его длина всего 500 метров. Есть и еще одна велодорожка: она, как и первая, идет по Университетской набережной на протяжении 900 метров. Эти три участка никак между собой не соединены. Так что участникам акции придется ехать по общей дороге, уворачиваясь от автомобилей менее ответственных сограждан, либо лавировать между пешеходами на узких тротуарах, если они, конечно, есть на необходимом маршруте.

Проблема вторая: где держать велосипед, пока хозяин на работе: велопарковок в городе раз-два и обчелся, при этом даже с как бы охраняемых подобных стоянок велосипеды исчезают, и найти их потом не могут ни хозяева, ни правоохранительные органы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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