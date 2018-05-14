Челябинск стал одним из аутсайдеров по уровню благоустройства среди крупных городов России

Челябинск вошел в число аутсайдеров по уровню благоустройства среди крупнейших городов страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областной центр занял 11-е место из 15-ти в рейтинге крупных городов России. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

Хуже дела обстоят лишь в Самаре, Перми, Омске и Волгограде. Лидирует в рейтинге Москва. «Также в первую пятерку вошли Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Воронеж», – пишет «Эхо Москвы». В середине таблицы расположились Уфа, Новосибирск, Нижний Новгород, Красноярск и Ростов-на-Дону.

Казалось бы, властям Челябинска впору задуматься о повышении уровня благоустройства. Ведь, как сообщает пресс-служба Минстроя, индекс качества городской среды (включающий и уровень благоустройства) будет учитываться при оценке эффективности использования и последующего распределения федеральных средств в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Между тем, Челябинск второй год подряд сотрясают скандалы вокруг некачественного благоустройства внутридомовых территорий: во дворах многоквартирных домов на бюджетные деньги вырастают детские площадки, опасные для жизни и здоровья юных челябинцев. А мэрия отказывается от реализации проектов благоустройства основных общественных территорий города.

Напомним, КБ «Стрелка» бесплатно разработал эскизы реконструкции площади Революции, Алого поля, проспекта Ленина и площади у ЮУрГУ). Однако благоустраивать главную площадь города (как и другие территории) чиновники не сочли необходимым, зато запланировали размещение на ней сразу двух рекламных экранов. А участок земли на Алом поле за зданием дворца пионеров и школьников отдан под строительство 24-этажного небоскреба.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.18

Экологический квест: челябинцам предлагают добраться на работу на велосипеде. / В кабинет главы Миасса вместо мэра пришли силовики. / Огонь добрался до челябинских кладбищ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»