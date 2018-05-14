В Челябинске завершился отопительный сезон

В Челябинске отключают отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 мая, в областном центре будут проведены необходимые мероприятия по отключению отопления. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров.

Напомним, постановление об окончании отопительного сезона 2017-2018 годов мэр города Евгений Тефтелев подписал в пятницу, 11 мая.

Уже завтра в Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний сетей теплоснабжения, который будет сопровождаться отключением горячей воды и продлится с 15 по 29 мая. Он коснется 1 тысячи 98 жилых домов, 67 детских садов, 65 учебных и 19 лечебных учреждений во всех районах города Челябинска. Со списком адресов зданий, подпадающих под первый этап опрессовки, можно познакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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