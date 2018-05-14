Главу Миасса задержали после обысков

Мэра Миасса Геннадия Васькова задержали силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приехавшего в администрацию Миасса Геннадия Васькова вывели из здания мэрии в сопровождении людей в камуфляже и масках.

Чиновник появился на рабочем месте около 13:00, через два часа после начала обысков в его кабинете. Г-н Васьков заявил, что не знает, что происходит, так как только что приехал из Челябинска.

«Едва градоначальник скрылся в дверях, с другой стороны появились двое людей в камуфляжах и масках и человек в штатском, – пишет NewsMiass. – Они зашли в мэрию, а через несколько минут вышли вместе с Васьковым. Сотрудников ФСБ было уже трое, велась оперативная съемка. В сопровождении силовиков мэра Миасса посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении».

По некоторым данным, уже в ближайшее время Геннадию Васькову могут быть предъявлены обвинения.

Напомним, чиновник подал в отставку на минувшей неделе – после того, как второй раз подряд получил «неуд» за годовой отчет о деятельности администрации. 11 мая губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал его заявление и направил на рассмотрение собрания депутатов Миасса. Оно должно было быть рассмотрено на внеочередном заседании городского собрания 15 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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