В центре Челябинска на автостоянку рухнуло дерево

Две иномарки пострадали от падения дерева в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня на автостоянке недалеко от ТЦ «Алое поле».

Упавшее от порыва ветра дерево накрыло две иномарки, повредив крыши машин и лобовое стекло. «Сестра услышала, что сработала сигнализация в ее машине. Вышла на улицу. На припаркованные автомобили упало дерево, сухостой», – цитирует «Первый областной» одно из очевидцев.

Сейчас владельцы автомобилей ждут полицию и представителей страховой компании. Случай с падением дерева является страховым, так как ответственные за эксплуатацию участка обязаны своевременно срубать сухие деревья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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