Горит лес: на Южном Урале перекрыли региональную дорогу

В Пластовском районе перекрыли региональную трассу из-за лесного пожара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за лесного пожара закрыто движение по автодороге «Челябинск – Магнитогорск» в Пластовском районе рядом с поселком Степное. Об этом сообщают водители в социальных сетях.

«Внимание ! Кто едет по трассе «Челябинск – Магнитогорск»! У Степного трасса перекрыта! Лесной пожар! Все горит!», – написал один из южноуральцев, добавив, что едет по объездной дороге через Варламово, состояние которой оставляет желать лучшего.

При этом, по словам очевидцев, ситуация ухудшается из-за того, что ветер очень сильный. По оперативной информации МЧС, в настоящее время лесной пожар охватывает в Пластовском районе площадь в 600 гектаров.

Также, по данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с пожаром и сильной задымленностью закрыты для движения всех транспортных средств автодорога Южноуральск – Магнитогорск (участок 1-81 км), а также автодорога ЖД станция Бишкиль – Варламово (участок 6-48 км) с 15:00 14 мая до 15:00 15 мая.

Добавим, что сегодня к жителям области обратилось ФКУ Упрдор «Южный Урал». Дорожники просят водителей своевременно информировать диспетчерскую службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» о местах очагов возгорания. Круглосуточный номер диспетчерской 8(351)266-65-63.

«Службы подрядных организаций выполнили необходимые превентивные меры по недопущению распространения огня на дорогу, однако стихия всегда непредсказуема. Оперативное информирование позволит максимально быстро и полно реагировать в экстренных ситуациях», – обратились к южноуральцам в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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