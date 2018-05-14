СКР прокомментировал задержание мэра Миасса

Следователи рассказали, в чем подозревают главу Миасса Геннадия Васькова.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении главы Миасса Геннадия Васькова, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

«По данным следствия, в 2017 году в городе Миасс подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада», – рассказали в региональном управлении СКР.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Мэр Миасса задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Речь идет о многострадальном помещении для детского сада «Умка». Напомним, ранее были арестованы начальник отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование» Татьяна Баева, депутат Совета депутатов Миасса Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев. Им предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следователей, они получили взятку в более чем 8 миллионов рублей за покупку за счет бюджета по завышенной стоимости помещения для детского сада.

Последний скандал разразился 4 мая, когда в помещении филиала детского сада «Умка» обрушился потолок. К счастью, дети во время ЧП были на прогулке. Зато в помещении работала комиссия Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Напомним, 11 мая губернатор Челябинской области подписал заявление Геннадия Васькова о добровольном сложении обязанностей главы Миасса. 15 мая должно было состояться внеочередное заседание городского собрания депутатов, на котором парламентарии приняли бы отставку мэра. Однако уже сегодня г-н Васьков назначил исполняющим обязанности градоначальника своего первого зама Александра Качева, а сам уехал в Челябинск.

В это время, около 11:00 в кабинет мэра нагрянули силовики. В 13:00 Васьков приехал в администрацию. Но уже через несколько минут его вывели из здания миасской мэрии в наручниках.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.18

Горит лес: на Южном Урале перекрыли региональную дорогу. / В центре Челябинска на автостоянку рухнуло дерево. / Главу Миасса задержали после обысков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»