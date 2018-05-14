Южноуралец получил 10 месяцев колонии за бросок в полицейского кружкой

Житель Челябинской области осужден за бросок из окна кружки в голове полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 51-летний житель Карталов признан виновным в применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.

Инцидент, приведший к судебному процессу, произошел в декабре 2017 года. На подвыпившего и буянившего южноуральца пожаловались соседи. Проверить жалобу прибыли участковый и сотрудник ППС. Решивший не сдаваться без боя карталинец швырнул в голову последнего керамическую кружку, да еще и разразился в адрес стража порядка нецензурной бранью.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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