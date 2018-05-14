Родственники пациентки избили врача-хирурга в больнице Чебаркуля

Южноуральцы избили врача-хирурга прямо во время приема.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по факту инцидента проводится доследственная проверка.

Родственники онкобольной пациентки явились к хирургу прямо во время приема и стали предъявлять претензии к качеству работы больницы. После этого на глазах у другой пациентки и медсестры избили его. По предварительной информации, у врача диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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