В Челябинской области стартовала посевная кампания

На Южном Урале началась посевная компания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, на 14 мая в регионе засеяно яровыми культурами 161 тысяча гектаров – это почти 10% от запланированного объема всего ярового сева.

По словам заместителя губернатора Сергея Сушкова, отставание посевных работ ввиду погодных условий незначительное, и сельхозтоваропроизводители сумеют уложиться в агрономические сроки. На проведение посевной кампании по распоряжению губернатора Бориса Дубровского сельхозпредприятия получили свыше 1 миллиарда рублей в виде господдержки из федерального и областного бюджетов.

«В этом году, как и в прошлом, губернатором поставлена задача отдать максимальное количество средств по разным видам господдержки до посевной или в момент самой кампании. На сегодня передано и доведено до сельхозтоваропроизводителей более 1 миллиарда рублей. В этом году общая сумма господдержки, доведенная до аграриев, будет составлять больше, чем в прошлом году. Так, если в 2017-ом она составляла 1,3 миллиарда рублей, то в этом году порядка 1,5 миллиардов рублей получат аграрии в виде господдержки до 1 июня», – сообщил Сергей Сушков.

Как и в предыдущие годы, в текущем сельскохозяйственном году аграрии увеличивают посевные площади, продолжается и диверсификация посевов: уход от монокультуры – пшеницы. По данным областного минсельхоза, на 14 мая, понедельник, посеяно 12,7 тысячи гектаров подсолнечника, 11 тысяч гектаров льна, 4 тысячи гектаров рапса. Всего посевы масличных размещены на площади 27,7 тысячи гектаров – это 22% от плана. Пшеницей засеяно 44 тысячи гектаров. Вместе с этим идет посев других зерновых и зернобобовых культур: ячменя, овса, кукурузы на зерно, гороха, люпина. Хозяйства и фермеры приступили к высадке картофеля и посеву овощей открытого грунта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.18

Родственники пациентки избили врача-хирурга в больнице Чебаркуля. / Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск – Екатеринбург». / Южноуралец получил 10 месяцев колонии за бросок в полицейского кружкой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»