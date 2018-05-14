В отношении собственника «Речелстроя» завели второе уголовное дело

В отношении челябинского застройщика-депутата возбудили еще одно уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, учредитель ООО «Речелстрой» – депутат Челябинской городской Думы Андрей Пязок и один из руководителей компании подозреваются в привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов.

По данным следствия, они в течении 2016 года направили более 297 миллионов рублей средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством жилых домов.

«В настоящее время следственной группой, в которую включены наиболее опытные следователи аппарата следственного управления проводятся неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», – сообщили в силовом ведомстве.

Напомним, ранее Пязоку было предъявлено обвинение в мошенничестве по факту хищения средств дольщиков при строительстве жилых домов микрорайона «Lake City» в период 2015-2016 годов. По уголовному делу проводятся необходимые бухгалтерские и оценочные экспертизы, признаны потерпевшими более 1 тысячи 300 граждан.

Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с достройкой челябинского микрорайона один из крупнейших застройщиков страны «Речелстрой» начал испытывать весной прошлого года. Сроки сдачи 17 многоквартирных домов неоднократно переносились, в итоге строительство 11 многоэтажек отложили на неопределенный срок.

В мае 2017 года в отношении неустановленных лиц из числа руководства компании возбудили уголовное дело о мошенничестве. Лишь спустя полгода обвинение в краже денег в особо крупном размере предъявили владельцу «Речелстроя». По последним данным, число обманутых дольщиков превышает 2 тысячи человек. Причиненный собственникам ущерб составил более миллиарда рублей.

10 мая нынешнего года Центральный районный суд Челябинска в очередной раз продлил срок содержания под стражей владельца и руководителя строительной компании «Речелстрой» Андрея Пязока на 8 дней – до 19 мая. Адвокаты застройщика просили заменить меру пресечение на внесение залога в 5 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.18

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