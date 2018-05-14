К Земле несется астероид-призрак, исчезнувший несколько лет назад

Пропавший несколько лет назад астероид 2010 WC9 «воскрес» из небытия и стремительно несется к Земле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», астероид впервые был обнаружен 30 ноября 2010 года, астрономы наблюдали за ним 10 дней, но внезапно блеск космического странника стал слишком слабым, и ученые потеряли его из виду. Собранных данных было недостаточно, чтобы просчитать орбиту небесного тела.

8 мая 2018 года астрономы обнаружили новый астероид, но вскоре выяснилось, что это 2010 WC9, пропавший 7,5 лет назад, сообщает EarthSky.Org.

Пришелец считается не очень большим: его диаметр по разным оценкам составляет 60 – 130 метров. Но это гораздо больше Челябинского метеорита, размер которого до взрыва в атмосфере земли оценили в 20 метров.

2010 WC9 путешествует в космосе со скоростью 46,12 км в час. В ночь с 15 на 16 мая (в 22:05 по Гринвичу, 01:05 мск) он подойдет к нашей планете на 203,5 тысячи км – это 0,53 расстояния от Луны до Земли, что делает проход астероида такого размера одним из самых близких из когда-либо наблюдавшихся. Кстати, увидеть его можно будет в обычный любительский телескоп, если, конечно, знать, где смотреть: в момент максимального сближения с Землей видимая звездная величина астероида может составить +11. Угрозы для нашей планеты космический странник не несет.

Согласно расчетам орбиты, сделанным лабораторией реактивного движения НАСА, в следующий раз 2010 WC9 столь близко подойдет к Земле лет через 300.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.05.18

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