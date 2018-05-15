«Горим»: на Южном Урале объявлена чрезвычайная ситуация

В одном из районов Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на Южном Урале наблюдается рост природных и лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка складывается на территории западно-санарского участкового лесничества (Пластовский район), где действует крупный лесной пожар: пламя бушует на площади в 750 гектаров.

На месте работает межведомственная группировка сил. Для мониторинга ситуации и тушения огня задействована авиация МЧС России. Напомним, что на всей территории области действует особый противопожарный режим.

В Пластовском муниципальном районе решением главы введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

На борьбе со стихией задействованы силы пожарно-спасательных подразделений и звеньев областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). В районе уже находится группировка в количестве 305 человек и 69 единиц техники. Активно применяется беспилотная летательная авиация. Задействована тяжелая инженерная техника. Муниципальные власти организовали дополнительную опашку полей вблизи населенных пунктов.

В Пластовский район также прибыл и уже приступил к реагированию вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Техника будет оперативно доставлять людей в район пожара, ликвидировать возгорание с воздуха и мониторить обстановку. На борту вертолёта находится команда спасателей Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Жители населённых пунктов, близ которых действует пожар, оповещены о ситуации. В случае необходимости готовы принять людей пункты временного размещения.

«На территории Челябинской области зафиксированы десятки случаев неконтролируемых палов сухой растительности. Ветреная, без осадков погода только способствует пожарной напряжённости», – констатировали в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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