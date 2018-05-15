В Миассе определились с временным главой города

Исполняющим обязанности мэра Миасса депутаты утвердили первого вице-спикера Григория Тонких.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за кандидатуру первого заместителя председателя собрания депутатов Миасса проголосовали 21 парламентарий, еще 1 воздержался.

Григорию Тонких 45 лет. В миасский парламент попал как самовыдвиженец. Он является начальником теплоэлектроцентрали ОАО «ЭнСер».

Также собрание депутатов объявило старт конкурса по выбору главы города. Как сообщает NewsMiass, конкурс назначен на 6 июля, прием документов продлится до 30 мая. Внеочередное заседание городского парламента длилось всего 20 минут.

Напомним, 11 мая губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявление мэра Миасса Геннадия Васькова о добровольном сложении полномочий. Вчера, 15 мая, в кабинете градоначальника прошли обыски. Сам Васьков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Следователи считают, что именно он дал указание о покупке помещения для филиала детского сада «Умка» по завышенной стоимости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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