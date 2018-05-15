В мясе южноуральской компании обнаружили опасные бактерии

Мясо предприятия из Челябинской компании попало в стоп-лист Россельхознадзора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) запретила четырем российским предприятиям поставки мяса в ЕАЭС из-за выявленных нарушений. В их числе оказалось и челябинское предприятие – ООО «Уральская мясная компания».

11 мая Россельхознадзор сообщил о выявлении подведомственными лабораториями федеральной службы несоответствий продукции животного происхождения, произведенной на территории Российской Федерации предприятиями, включенными в реестр Таможенного Союза. «Нахождение компании в указанном реестре означает наличие возможности экспортных поставок продукции этого предприятия в страны-члены ЕАЭС. Согласно действующим правилам, Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции нижеуказанных предприятий в страны-члены ЕАЭС», – сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет наложен на ООО «Мясокомбинат Бобровский», Воронежская область – выявление остатков запрещенных и вредных веществ (тетрациклиновая группа); ООО «Балгранкорм», Белгородская область – выявление остатков запрещенных и вредных веществ (доксициклин) в фарше из мяса птицы; ООО «Лискинская инвестиционно-строительная компания «Бройлер», Воронежская область – выявление остатков запрещенных и вредных веществ (кокцидиостатики, хинолоны) в субпродуктах птицы; ООО «Уральская мясная компания», Челябинская область – выявление листерий в полуфабрикатах из мяса птицы.

Сейчас в отношении ООО «Уральская мясная компания» будут проведена проверка, и продукция поставлена на усиленный лабораторный контроль.

Листерии – палочковидные бактерии, некоторые виды которых являются возбудителями у человека и животных листериоза. Болезнь протекает тяжело, в ряде случаев приводит к развитию ангины, пневмонии и менингита.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.18

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