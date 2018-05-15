Полсотни ДТП с начала года: в Челябинске полиция начала массовые проверки маршруток

В Челябинске сотрудники полиции проводят массовые проверки маршрутных транспортных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, проверки направлены на выявление нарушений правил дорожного движения и законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения в сфере пассажирских перевозок.

Экипажи ДПС будут нести службу на перекрестках с наибольшей интенсивностью движения маршрутного транспорта, а также на конечных остановках. Инспекторы проверят соблюдение ПДД водителями, а также техническое состояние автобусов.

В Челябинске за 4 месяца 2018 года с участием водителей пассажирского транспорта произошло 49 ДТП

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.05.18

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