Полсотни ДТП с начала года: в Челябинске полиция начала массовые проверки маршруток

В Челябинске сотрудники полиции проводят массовые проверки маршрутных транспортных средств.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, проверки направлены на выявление нарушений правил дорожного движения и законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения в сфере пассажирских перевозок.
Экипажи ДПС будут нести службу на перекрестках с наибольшей интенсивностью движения маршрутного транспорта, а также на конечных остановках. Инспекторы проверят соблюдение ПДД водителями, а также техническое состояние автобусов.
В Челябинске за 4 месяца 2018 года с участием водителей пассажирского транспорта произошло 49 ДТП
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 15.05.18
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