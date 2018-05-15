В Коркино школьник попал в реанимацию с химическим ожогом

12-летний южноуралец попал в реанимацию, облившись бензином.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло вчера, 14 мая, около 20:00.
12-летний коркинец помогал отцу ремонтировать автомобиль. Школьник решил перелить бензин из одной канистры в другую, в результате горючее вещество попало на подростка.
Мальчик получил отравление парами бензина, а также получил химический ожог лица, туловища, верхних и нижних конечностей, пишут «Вести Коркино». Всего у школьника обожжено 30% кожи.
Бригада скорой медицинской помощи доставила подростка в городскую больницу Коркино №1, где его поместили в отделение реанимации. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
Челябинск, Виктор Елисеев
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