В Коркино школьник попал в реанимацию с химическим ожогом

12-летний южноуралец попал в реанимацию, облившись бензином.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло вчера, 14 мая, около 20:00.

12-летний коркинец помогал отцу ремонтировать автомобиль. Школьник решил перелить бензин из одной канистры в другую, в результате горючее вещество попало на подростка.

Мальчик получил отравление парами бензина, а также получил химический ожог лица, туловища, верхних и нижних конечностей, пишут «Вести Коркино». Всего у школьника обожжено 30% кожи.

Бригада скорой медицинской помощи доставила подростка в городскую больницу Коркино №1, где его поместили в отделение реанимации. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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