Челябинская область лидирует в России по объемам фальсифицированной молочной продукции

Челябинск вышел в лидеры среди регионов России по объемам фальсифицированной молочной продукции. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора на 30 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала года ведомство исследовало 5 тысяч 756 партий молока. В среднем, 23,87% проб не соответствовали заявленному производителями качеству. Больше всего фальсификата выявлено в Челябинской области – 49%. На втором месте Самарская область – 47,5%.

Чаще всего в исследуемой продукции выявлялось несоответствие массовой доли белка и жира, а также жирно-кислотного состава данным, указанным на упаковке. Кроме того, в молочных продуктах обнаруживалось содержание незаявленных растительных компонентов (например, пальмового масла), пищевых добавок и органических кислот. В некоторых партиях обнаружен крахмал (в первую очередь, это касается сметаны – прим. НД).

Ранее Роспотребнадзор и Роскачество заявляли, что доля фальсификата на молочном рынке составляет всего 8%, отмечает «Коммерсант». В российском союзе предприятий молочной отрасли эти данные ставят под сомнение: «Наиболее полно отражают реальную картину в отрасли данные об объемах фальсифицированной продукции, представленные Россельхознадзором»,– заявила исполнительный директор союза Людмила Маницкая.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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