В Челябинской области десятки садовых и дачных домиков сгорели из-за лесных пожаров

На Южном Урале продолжают бушевать пожары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы теряют имущество и строения из-за продолжающих наступление пожаров. Так, в копейском поселке Вахрушево вчера, 14 мая, сгорели 3 частных дома, а в одном из садоводческих товариществ Кыштыма – порядка 30 садовых домиков.

На данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, на 8:00 15 мая на территории региона действовало 64 пожара: 2 – на территории населенных пунктов, 4 – на землях Минобороны, 57 – на землях лесного фонда и 1 – на участках особо охраняемой территории.

В общей сложности огнем охвачено свыше 3 тысяч 700 гектаров леса, при этом 3,5 тысячи гектаров расположены вокруг села Степное в Пластовском районе. Также пожары бушуют в Аргаяшском, Кизильском, Кыштымском, Уельчком районах и Миасском городском округе.

Во всех случаях вероятной причиной возникновения пожара считается неосторожное обращение с огнем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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