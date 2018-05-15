«Нехороший» котлован: в Кыштыме со стройплощадки в третий раз изымают болванки от снарядов

Строители за три недели работы в Кыштыме нашли больше 30 пустых снарядов времен Великой Отечественной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 14 мая, кыштымские спасатели уже в третий раз выезжали по адресу строящегося пятиэтажного дома для изъятия снарядов.

Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны на этом месте располагался механический завод №15, где производили мины и снаряды. Эхо войны не хочет успокаиваться и сегодня.

«Вчера около шести часов вечера строители, которые расчищают площадку, обнаружили в земле снаряды, – цитирует «Кыштымский рабочий» пресс-секретаря кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрия Бегджикова. – За последние две-три недели это уже третий выезд по данному адресу. В первый раз мы нашли три снаряда, во второй – 12, вчера – 16. Все они пустые и не представляют никакой опасности».

Таким образом, из котлована изъято уже 31 болванка для снарядов, а также части минометных мин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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