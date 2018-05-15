В Челябинске задержали серийного насильника

В Челябинске задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в серии нападений на женщин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 мая в парке имени Тищенко (Металлургический район) он изнасиловал 50-летнюю женщину. Насильника задержали прохожие. В процессе разбирательства выяснилось, что аналогичное преступление челябинец совершил и в 2017 году, сообщили в УМВД России по Челябинску.

У полиции есть основания полагать, что задержанный может быть причастен и к другим подобным преступлениям.

Пострадавших, а также свидетелей просят позвонить в Металлургический отдел полиции по телефонам 735-20-03, 8-905-832-64-29, либо 02. Конфиденциальность гарантируют.

Фото: УМВД по Челябинску

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.05.18

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