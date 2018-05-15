На Южном Урале потренируются сдавать ЕГЭ

В Челябинской области пройдет тренировка ЕГЭ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, 17 и 18 мая в на Южном Урале в рамках подготовки к единому государственному экзамену пройдут всероссийские тренировочные мероприятия, направленные на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов ЕГЭ. В рамках тренировочных мероприятий будут проведены пробные экзамены по обществознанию и английскому языку с участием обучающихся 11 классов.

В тренировочных мероприятиях ЕГЭ участвуют все субъекты Российской Федерации. Основная цель – проверка организационных, технологических и информационных решений, использующихся при проведении экзаменов ЕГЭ.

Для школьников эти мероприятия являются возможностью опробовать свои силы перед экзаменом и познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ. Следует помнить, что по результатам данных экзаменов не предусмотрены прием и рассмотрение апелляций.

В Челябинской области в ходе тренировочного мероприятия по обществознанию 17 мая будет организована работа 85 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Попробовать свои силы в написании экзаменационной работы по данному учебному предмету смогут более 6 тысяч обучающихся 11 классов.

18 мая в тренировке устной части экзамена по английскому языку примут участие 280 школьников. Для проведения данного тренировочного мероприятия будут задействованы 24 ППЭ.

Директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас рассказал об основных нововведениях в 2018 году: «В ходе тренировочных мероприятий для участников и организаторов ЕГЭ предоставляется возможность апробировать новые технологии процедуры проведения экзаменов. Нововведения коснулись процедур печати и сканирования экзаменационных материалов. В 2018 году во всех ППЭ печать всех контрольно-измерительных материалов и бланков ответов осуществляется непосредственно в аудиториях в присутствии обучающихся. Сразу после экзамена в штабе ППЭ осуществляется сканирование работ участников. Затем зашифрованные электронные образы экзаменационных работ передаются по защищенным каналам связи в региональный центр оценки качества и информатизации образования, где будут переданы на проверку предметным комиссиям. Данные нововведения позволяют сэкономить время и средства на доставку экзаменационных материалов на места. Кроме того, это позволяет еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ и сократить возможность влияния человеческого фактора».

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля. С расписанием ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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