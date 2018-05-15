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Вторник, 15 мая 2018, 15:43 мск

Новости Челябинск

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Число южноуральцев, пострадавших от укуса клещей, перевалило за полторы тысячи

За неделю число жителей Челябинской области, пострадавших от нападения клещей, увеличилось более чем вдвое.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 11 мая в медицинские организации региона после укуса клещей обратились 1 тысяча 685, в том числе 533 ребёнка. За аналогичный период 2017 года пострадавших было 1 тысяча 957 человек, в том числе 591 ребёнок.

Исследовано от населения 658 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,6 % клещей – инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 7,9 % – боррелиями.

В настоящее время проводятся мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и других. На текущий период обработано 700,6 гектара. Всего планируется к обработке более 3 тысяч гектаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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