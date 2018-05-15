«Зелёная паутинка»: остатки защитного пояса вокруг Челябинска отдадут на растерзание бизнесу и чиновникам

Проект «зеленого пояса» Челябинска подкорректируют с учетом интересов бизнеса и чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 225 земельных участков будут исключены из проекта создания «зеленого пояса» вокруг Челябинска. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин в ходе заседания межведомственной рабочей группы по разработке схемы «защитного» пояса областного центра.

Напомним, чиновники и провластные общественники «зеленому поясу» вокруг Челябинска дали громкое имя «зеленый щит». Правда, уже месяц назад, после первого обширного обсуждения готовящейся новации, среди эко-активистов и представителей СМИ распространилось дополнение к этому гордому названию. «Щит» оказался дырявым: слишком уж много участков пояса, первоначально призванного полностью окружить город, должно было быть исключено из его состава – те, на которых уже расположились капитальные строения, а также месторождения полезных ископаемых.

Сегодня г-н Нигматуллин представил схему будущего «зелёного щита», оказавшегося больше похожим на сеточку. Воспользовавшись рекомендациями муниципалитетов, главное управление лесами региона разработало весьма витиеватый проект то здесь, то там прерывающегося «пояса». Единственным непрерывным объектом оказалась объездная дорога вокруг Челябинска, призванная стать его границей: так будет проще определять входящую в состав «пояса» площадь при составлении протоколов об административных правонарушениях, объяснил такой выбор Валерий Нигматуллин.

Но и в этих границах грядут серьезные изменения. Так, уже на первом этапе из предварительной схемы по рекомендации Уралнедр и министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области исключены 225 участков – месторождения природных ресурсов и участки, включенные в федеральный резерв. Пока главному управлению лесами Южного Урала предоставили лишь перечень «запретных» участков. Какова общая площадь, с которой придется распрощаться «зеленому щиту», пока не установлена, признал г-н Нигматуллин.

И это еще не конец. Так, представители бизнес-сообщества выразили серьезную обеспокоенность, что режим «зеленого пояса» свяжет предпринимательскую инициативу по рукам и ногам и поставит крест на реализации инвестиционных проектов, например, на территории Сосновского района: коммуникации к проектируемым объектам подвести будет физически невозможно.

В итоге рабочая группа приняла решение принять представленные границы «зеленого пояса» (хотя звучали предложения увеличить его площади, отодвинув границу на 25-30 километров от Челябинска). Но самое главное: схему «зеленого пояса» участники рабочей группы решили направить на рассмотрение региональных министерств строительства и инфраструктуры и экономического развития, разработчикам Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, чиновникам муниципалитетов, в границах которых планируется создать «зеленый пояс», и в бизнес-объединения, действующие на территории Южного Урала. Чтобы те подкорректировали, исходя из своих экономических интересов. Так что у «дырявого зеленого щита» есть все шансы превратиться в «зеленую паутинку».

Челябинск, Виктор Елисеев

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